Лаури Марьямяки: «Команда правильно отреагировала на критику»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат игры с рижским «Динамо» (7:2).

— Команда продемонстрировала прогресс, — приводит слова тренера официальный сайт «Йокерита». — Ведь мы одержали только первую победу в сезоне. Показали прежде совсем не то, что хотели.

Команда правильно отреагировала на критику. Мы хотели показать надежную игру в обороне и уверенные действия в атаке: только так можно добиться победы.

Хорошо, что нам удалось забросить четыре шайбы в большинстве. Семь голов перед своими болельщиками при хорошей в целом игре — это очень здорово.

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