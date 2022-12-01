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Сегодня, 12:55

Соколов покинул пост помощника главного тренера «Металлурга»

Сергей Разин
корреспондент
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Помощник главного тренера «Металлурга» Андрей Соколов покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

«Решение принято по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Андрея Павловича и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Соколов занял свой пост летом 2022 года и отвечал в команде за работу с защитниками.

С 2007 по 2012 год специалист был в штабе «Металлурга», затем входил в тренерские штабы «Ак Барса», «Югры», «Трактора» и «Автомобилиста». В сезоне-2020/21 был тренером «Стальных Лисов». В прошлом игровом году входил в штаб хабаровского «Амура».

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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