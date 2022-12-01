Соколов покинул пост помощника главного тренера «Металлурга»
Помощник главного тренера «Металлурга» Андрей Соколов покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.
«Решение принято по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Андрея Павловича и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!» — говорится в заявлении клуба.
Соколов занял свой пост летом 2022 года и отвечал в команде за работу с защитниками.
С 2007 по 2012 год специалист был в штабе «Металлурга», затем входил в тренерские штабы «Ак Барса», «Югры», «Трактора» и «Автомобилиста». В сезоне-2020/21 был тренером «Стальных Лисов». В прошлом игровом году входил в штаб хабаровского «Амура».
?? Спасибо за работу, Андрей Павлович!— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) December 1, 2022
Хоккейный клуб «Металлург» и помощник главного тренера Андрей Соколов расторгли контракт. Решение принято по обоюдному согласию сторон.
Мы благодарим Андрея Павловича и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере! pic.twitter.com/9RDUA2GufT
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