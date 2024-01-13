Ларионов заявил, что его настораживают последние результаты «Торпедо»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о последних результатах команды.
13 января нижегородцы уступили московскому «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 1:6. «Торпедо» потерпело 4 поражения в последних 6 матчах.
«Наша команда приложила усилия, но надо признать, что нам чего-то не хватает. Огромное спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. Мы перед ними в долгу, так проигрывать нельзя. Здесь целый комплекс вопросов, которые мы, тренерский штаб и игроки, должны решить. Начинать игру с 0:3, 0:4 — не то, что мы хотим. Дело в ментальной подготовке к матчам. Здесь у нас есть пища для размышлений, потому что это меня настораживает. Надо покопаться в своих резервах. Но по горячим следам сложно дать конкретный ответ», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.
«Динамо» набрало 72 очка за 51 игру и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. У «Торпедо» 61 очко в 50 матчах и пятая позиция.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|51
|33
|18
|72
|2
|Авангард
|50
|34
|16
|71
|3
|Сал. Юлаев
|49
|30
|19
|63
|4
|Автомобилист
|52
|28
|24
|62
|5
|Трактор
|51
|28
|23
|61
|6
|Лада
|52
|25
|27
|61
|7
|Ак Барс
|49
|28
|21
|58
|8
|Сибирь
|51
|23
|28
|55
|9
|Нефтехимик
|51
|21
|30
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|12
|Адмирал
|49
|14
|35
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|2
|Локомотив
|49
|33
|16
|70
|3
|СКА
|50
|33
|17
|68
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Торпедо
|50
|29
|21
|61
|6
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|7
|Северсталь
|49
|24
|25
|55
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|51
|16
|35
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|13.01
|10:00
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Амур – Авангард
|1 : 3
|13.01
|14:30
|
Автомобилист – Лада
|3 : 4 ОТ
|13.01
|18:00
|
Динамо М – Торпедо
|6 : 1