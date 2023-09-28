Ларионов объяснил подарок болельщиков в виде ананаса лучшему бомбардиру «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что хоккеисты клуба чрезвычайно популярны в Нижнем Новгороде, с этим связан подарок одному из лучших бомбардиров команды Василию Атанасову в виде ананаса.

«Это все спонтанно. В Нижнем Новгороде к нам огромный интерес, команда молодая. Людям интересна не только хоккейная, но и человеческая сторона. И таким образом мы показываем другую сторону игры в хоккей», — приводит слова Ларионова ТАСС.

26 сентября «Торпедо» на своем льду обыграло «Витязь» (4:1) и вышло в лидеры Континентальной хоккейной лиги. Всего нижегородская команда одержала 8 побед в 10 играх текущего сезона.

28 сентября клуб из Нижнего Новгорода встретится с «Ак Барсом». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.