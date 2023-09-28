Зернов назвал причину поражения «Металлурга» от «Куньлуня»
Форвард магнитогорского «Металлурга» Денис Зернов рассказал, почему команда упустила победу в матче Фонбет КХЛ против китайского «Куньлунь Ред Стар» (2:3 Б).
«Что произошло с командой в третьем периоде? Матч с «Куньлунем» был похож на игру в Череповце. Вели в счете и снова проиграли. Концентрации немножко не хватает в концовке, расслабляемся. Сложная выездная серия. Может, команда подустала? Нет, силы есть, а концентрации не хватает», — приводит слова Зернова Legalbet.
В основное время команды сыграли вничью — 2:2. В серии буллитов точнее были «драконы» (2:1). Магнитка потерпела третье поражение подряд.
«Металлург» лидирует в Восточной конференции, набрав 17 очков в 12-ти матчах. «Куньлунь» находится на седьмой строчке в Западной конференции (12 очков).
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|28.09
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Торпедо – Ак Барс
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Витязь – Лада
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Северсталь – Спартак
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