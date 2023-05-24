«Лада» продлила контракт с защитником Онишко

«Лада» заключил двусторонний контракт на два сезона с защитником Артемом Онишко, сообщает пресс-служба команды.

Онишко в сезоне-2022/23 сыграл в 8 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, но результативных очков не набрал.

В 4 матчах плей-офф хоккеист отдал одну голевую передачу.

Всего в ВХЛ 22-летний Онишко провел 53 матча, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.