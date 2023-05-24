«Амур» подписал контракт с нападающим Никонцевым

Как и сообщал «СЭ», «Амур» объявил о подписании контракта с нападающим Анатолием Никонцевым.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и носит односторонний характер.

В этом сезоне КХЛ 32-летний хоккеист провел в регулярном чемпионате 39 матчей, набрав 12 (9+3) очков. В плей-офф он 4 игры, не отметившись результативными действиями.

Всего в КХЛ провел 703 матча, забросил 134 шайбы и отдал 112 результативных передач.