Стала известна зарплата нападающего «Торпедо» Ларионова-младшего

Нападающий Игорь Ларионов-младший подписал новый контракт с «Торпедо» на один год.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 20 миллионов рублей в год.

В сезоне-2022/23 Ларионов-младший набрал 28 (7+21) очков в 36 матчах за «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ и сделал 3 голевых передачи в 4 играх плей-офф.