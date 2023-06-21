«Лада» объявила о подписании нападающего Фисенко

«Лада» на официальном сайте объявила о подписании нападающего Михаила Фисенко.

Контракт 33-летнего форварда с клубом рассчитан на один сезон.

В прошедшем сезоне Фисенко провел за «Металлург» 60 матчей в КХЛ, набрав 12 (3+9) очков при показателе полезности «+5».

Всего в КХЛ нападающий провел 557 игр и набрал 138 (54+84) очков.