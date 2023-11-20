«Лада» — «Динамо» Минск: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
20 ноября тольяттинская «Лада» дома сыграет против минского «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в городе Тольятти в ледовом дворце «Лада Арена». Начало — в 18.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию игры «Лада» — «Динамо» Минск можно с помощью онлайн-сервиса Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира — в 17.50 мск.
Следить за ключевыми событиями встречи «Лада» — «Динамо» Мн можно будет с помощью матч-центра «СЭ».
«Лада» (42 очка) тренера Олега Браташа занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Белорусская команда под руководством Дмитрия Квартальнова набрала 32 балла, занимая восьмую строчку на Западе.
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
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|33
|23
|10
|49
|2
|Динамо М
|32
|21
|11
|45
|3
|Локомотив
|31
|19
|12
|40
|4
|Торпедо
|32
|19
|13
|40
|5
|СКА
|31
|18
|13
|36
|6
|ЦСКА
|31
|17
|14
|36
|7
|Северсталь
|32
|14
|18
|33
|8
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|20.11
|17:00
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Металлург Мг – Сибирь
|- : -
|20.11
|18:00
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Лада – Динамо Мн
|- : -
|20.11
|19:00
|
Торпедо – Барыс
|- : -
|20.11
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -