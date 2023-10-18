«Лада» победила «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ
«Лада» дома обыграла «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У хозяев забивали Иван Романов и Остап Сафин. У гостей шайба на счету Понтуса Оберга.
«Лада» с 24 очками поднялась на 4-е место «Востока». «Барыс» проиграл третий матч подряд и с 16 очками занимает 11-е место «Востока».
«Лада» в следующем матче примет «Авангард» 20 октября. «Барыс» отправится в гости к «Сочи» 20-го числа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Барыс» (Астана) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Романов — 1 (Алтыбармакян), 6:26 — 1:0. Сафин — 6 (Шумаков, Демидов), 33:21 — 2:0. Оберг — 10 (Барбер), 37:04 — 2:1.
Вратари: Трушков — Паскуале (58:30 — 59:07, 59:18).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 25 (8+12+5) — 28 (7+10+11).
Судьи: Овчинников, Фатеев.
18 октября. Тольятти. Лада Арена. 4497 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|21
|14
|7
|31
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|4
|Лада
|21
|10
|11
|24
|5
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|6
|Авангард
|17
|10
|7
|22
|7
|Трактор
|20
|9
|11
|20
|8
|Амур
|18
|7
|11
|19
|9
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|18
|7
|11
|17
|10
|Нефтехимик
|18
|6
|12
|16
|11
|Барыс
|20
|5
|15
|16
|12
|Адмирал
|17
|5
|12
|12
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|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|2
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|20
|13
|7
|28
|3
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|19
|12
|7
|25
|4
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|19
|12
|7
|25
|5
|Сочи
|19
|11
|8
|23
|6
|ЦСКА
|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|17
|8
|9
|18
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
|18.10
|18:00
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Лада – Барыс
|2 : 1
|18.10
|19:00
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Торпедо – Сибирь
|- : -
|18.10
|19:00
|
Витязь – Авангард
|- : -
|18.10
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|18.10
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
|18.10
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -