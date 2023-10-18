«Лада» победила «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

«Лада» дома обыграла «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев забивали Иван Романов и Остап Сафин. У гостей шайба на счету Понтуса Оберга.

«Лада» с 24 очками поднялась на 4-е место «Востока». «Барыс» проиграл третий матч подряд и с 16 очками занимает 11-е место «Востока».

«Лада» в следующем матче примет «Авангард» 20 октября. «Барыс» отправится в гости к «Сочи» 20-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Барыс» (Астана) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Романов — 1 (Алтыбармакян), 6:26 — 1:0. Сафин — 6 (Шумаков, Демидов), 33:21 — 2:0. Оберг — 10 (Барбер), 37:04 — 2:1.

Вратари: Трушков — Паскуале (58:30 — 59:07, 59:18).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 25 (8+12+5) — 28 (7+10+11).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

18 октября. Тольятти. Лада Арена. 4497 зрителей.