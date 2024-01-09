«Лада» на своем льду примет «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ во вторник, 9 января. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Лада арена» в Тольятти и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Лада» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

В Восточной конференции клуб из Тольятти набрал 58 очков и занимает 5-е место, а екатеринбургская команда с 59 баллами располагается на 4-й строчке.

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