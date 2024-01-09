Защитник «Динамо» Менелл о плотном графике матчей в КХЛ: «Лучше больше играть, чем тренироваться»

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл поделился мнением о плотном графике игр в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Сейчас мы готовимся уже к плей-офф, чтобы подойти в лучших кондициях к играм на вылет, — приводит слова американского хоккеиста Legalbet. — Регулярный чемпионат — сложный: много перелетов, бывает, одна игра за другой и не успеваешь отдохнуть, но это закаливает перед важнейшими матчами. От игры к игре наша команда становится лучше. Что лично мне надоедает больше всего за сезон? Знаете, по мне лучше больше играть, чем тренироваться. Подготовка всегда тяжелее, поэтому иногда хочешь, чтобы побыстрее наступил день игры».

26-летний Менелл провел 46 матчей в этом сезоне и набрал 32 (6+26) очка.

«Динамо» с 66 очков в 48 играх занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.