«Лада» сыграет с «Авангардом» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ во вторник, 5 марта. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Лада Арена» в Тольятти и начнется в 18.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Лада» — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Омска смогут следить за матчем на телеканале «12». Начнется эфир — в 20.45 по местному времени.

Счет в серии — 2:0 в пользу команды Михаила Кравеца. Первая игра завершилась со счетом — 5:1, а во втором матче определять победителя пришлось в овертайме — 3:2.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика