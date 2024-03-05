Мартемьянов: «Я требую от игроков «Амура» бросать, но они не слышат меня. Видимо, у кого-то в голове свой хоккей»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов остался недоволен игрой команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Металлурга».

Хабаровская команда 5 марта дома уступила клубу из Магнитогорска со счетом 2:3.

«Соперник очень агрессивно начал первый период. Часть игроков, к сожалению, к этому была не готова. Во втором периоде более-менее выровнялись. В раздевалке пришлось провести серьезную работу. Неприемлемо выходить на матч и играть как попало: не по заданию, проигрывать борьбу, не отрабатывать в обороне. Такого не должно быть в плей-офф. В плей-офф нужна простая игра — надо использовать каждый момент для броска, не делать лишние передачи. Я требую от игроков бросать, но они не слышат меня. Видимо, у кого-то в голове свой хоккей», — приводит пресс-служба КХЛ слова Мартемьянова.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Магнитки». Четвертый матч между командами состоится в Хабаровске 7 марта. Начало — в 12.00 мск.