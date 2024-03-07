Второй раз в истории КХЛ в первом раунде не будет зафиксировано серий со счетом 4-0

«Лада» обыграла «Авангард» (4:1) в четвертом матче серии плей-офф КХЛ. Счет в серии стал 1-3.

Таким образом, ни одна серия первого раунда плей-офф КХЛ не завершится всухую.

Во второй раз в истории в сериях первого раунда плей-офф КХЛ не будет зафиксировано серий со счетом 4-0.

В текущем розыгрыше первого раунда состоится минимум 42 матча, рекорд был установлен в прошлом плей-офф, когда команды сыграли 48 игр в первом раунде.