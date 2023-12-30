Голы Жафярова и Прохоркина принесли «Авангарду» победу над «Ладой»
«Авангард» на выезде одержал победу над «Ладой» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.
За омский клуб заброшенными шайбами отметились Дамир Жафяров и Николай Прохоркин. Это их первые голы после перехода в декабре в «Авангард». Ранее Жафяров выступал за «Ак Барс», а Прохоркин — за «Сибирь».
У клуба из Тольятти единственный гол забил Андрей Алтыбармакян.
«Авангард» с 61 очком после 44 матчей занимает второе место на «Востоке». «Лада» идет на 4-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 баллов за 47 встреч.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Жафяров — 2 (Буше, Спунер), 8:37 — 0:1. Алтыбармакян — 6 (Михайлов, Куликов), 11:26 — 1:1. Прохоркин — 9 (бол., Чистяков), 35:24 — 1:2.
Вратари: Подъяпольский (59:37) — Проскуряков.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 23 (4+14+5) — 20 (12+5+3).
Судьи: Бондарь, Шувалов.
30 декабря. Тольятти. Лада Арена.
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|25
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|45
|15
|30
|36
|10
|Куньлунь РС
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|15
|31
|35
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|45
|14
|31
|33
|30.12
|10:00
|
Адмирал – Нефтехимик
|2 : 5
|30.12
|11:00
|
Барыс – Трактор
|5 : 1
|30.12
|12:30
|
Металлург Мг – Куньлунь РС
|4 : 1
|30.12
|13:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
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|14:00
|
Витязь – Спартак
|5 : 4 ОТ
|30.12
|15:00
|
Лада – Авангард
|1 : 2
|30.12
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|30.12
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|
Локомотив – Динамо М
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|30.12
|17:00
|
Сочи – Динамо Мн
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|30.12
|17:30
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