Голы Жафярова и Прохоркина принесли «Авангарду» победу над «Ладой»

«Авангард» на выезде одержал победу над «Ладой» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.

За омский клуб заброшенными шайбами отметились Дамир Жафяров и Николай Прохоркин. Это их первые голы после перехода в декабре в «Авангард». Ранее Жафяров выступал за «Ак Барс», а Прохоркин — за «Сибирь».

У клуба из Тольятти единственный гол забил Андрей Алтыбармакян.

«Авангард» с 61 очком после 44 матчей занимает второе место на «Востоке». «Лада» идет на 4-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 баллов за 47 встреч.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Жафяров — 2 (Буше, Спунер), 8:37 — 0:1. Алтыбармакян — 6 (Михайлов, Куликов), 11:26 — 1:1. Прохоркин — 9 (бол., Чистяков), 35:24 — 1:2.

Вратари: Подъяпольский (59:37) — Проскуряков.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 23 (4+14+5) — 20 (12+5+3).

Судьи: Бондарь, Шувалов.

30 декабря. Тольятти. Лада Арена.