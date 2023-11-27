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Сегодня, 05:04

Квартальнов — о поражении от московского «Динамо»: «Все перевернулось из-за гола в большинстве»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:4).

«Единственный плюс — мы повели в счете. Почему все перевернулось — это пропущенный гол в большинстве. После него как-то у нас не заладилось. Ужасное большинство. Просто развалилось оно. Такие действия... Удручает то, что это взрослые, опытные ребята. Блин, с кого спросить? Не могу сказать, что соперник очень здорово играет, это мы недорабатываем. Усталость? Все в таком положении. Надо же что-то делать, доставать из себя резервы. Это характер. Тут, как говорится, правила просты — я или ты. Вот здесь надо.

Да, мы были не очень свежие, но мы можем блокировать броски, контролировать это? Я уверен, мы можем контролировать простые вещи. С этого нужно начинать. Надо на два часа перед своими болельщиками все из себя доставать. Тяжело. Но у нас работа такая. Самая лучшая, самая счастливая», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

Московское «Динамо» набрало 51 очко и поднялось на первое место в таблице Западной конференции. Минское «Динамо» с 34 очками занимает 8-ю позицию.

Дмитрий Квартальнов
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
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