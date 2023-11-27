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Сегодня, 08:10

Виктор Козлов: «Аймурзин заиграл бы у нас в этом сезоне»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Данил Аймурзин.
Фото ХК «Северсталь»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал игру обменянного из уфимского клуба в «Северсталь» нападающего Данила Аймурзина.

— Следите за тем, как Аймурзин выглядит?

— Данил хорошо играет, попал на Матч Звезд. В принципе я знал, что это хороший игрок.

— Что ему не хватало в прошлом сезоне, чтобы у вас заиграть?

— Он бы заиграл у нас в этом сезоне. Но нам нужен был вратарь.

— Были ли у вас другие варианты обмена Самонова?

— Не знаю. Насколько я слышал, они сразу просили Аймурзина.

18 мая 2023 года «Северсталь» обменяла голкипера Александра Самонова в «Салават Юлаев» на форварда Данилу Аймурзина. В этом сезоне 21-летний хоккеист набрал 28 (9+19) очков в 35 встречах.

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Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
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1 Металлург Мг 36 24 12 52
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 36 19 17 46
4 Сал. Юлаев 35 21 14 43
5 Ак Барс 35 20 15 42
6 Автомобилист 36 19 17 42
7 Трактор 35 18 17 40
8 Сибирь 35 16 19 37
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10 Нефтехимик 35 14 21 34
11 Барыс 35 10 25 27
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1 Динамо М 35 24 11 51
2 Спартак 36 23 13 49
3 Локомотив 33 21 12 44
4 Торпедо 35 20 15 43
5 СКА 34 21 13 42
6 ЦСКА 34 19 15 40
7 Северсталь 35 15 20 35
8 Динамо Мн 34 15 19 34
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