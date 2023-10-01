Квартальнов — о поражении от «Лады»: «Мне не в чем упрекнуть ребят, хорошая игра»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (1:2 ОТ).
«Мне не в чем упрекнуть ребят, хорошая игра, считаю. Нам не хватило в концовке нам мастерства и хладнокровия. Такие матчи нужно выигрывать. Что с большинством? Согласен, что, возможно, стоит поменять игроков. В одном звене что-то «клюет» в другом — вообще ничего. Мы работаем, разговариваем, показываем, рассказываем, но пока это просто пустота. Я уже много раз говорил, что двух-трех голов в большинстве нам как раз и не хватает. Алексей Колосов получил четыре матча — и мы их с ним проиграли. Нужно было что-то поменять. У Боуи микротравма, он сегодня не катался с командой», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Лада» с 17 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Динамо» с 10 очками — на 10-й строчке Запада.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|8
|5
|19
|2
|Лада
|13
|7
|6
|17
|3
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|4
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|15
|6
|Трактор
|13
|6
|7
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|6
|5
|12
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|11
|9
|Амур
|11
|4
|7
|11
|10
|Барыс
|12
|3
|9
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|2
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|3
|Динамо М
|12
|9
|3
|18
|4
|Сочи
|12
|8
|4
|16
|5
|Спартак
|13
|7
|6
|16
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|13
|6
|7
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|10
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|10
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
|1.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Авангард
|- : -
|1.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -