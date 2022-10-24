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Сегодня, 19:50

«Куньлунь» заключил пробный контракт с вратарем Мурыгиным

Иван Шитик
Корреспондент
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«Куньлунь Ред Стар» заключил пробный контракт с вратарем Алексеем Мурыгиным, сообщает пресс-служба КХЛ.

По ходу нынешнего сезона «Нефтехимик» расторг контракт с голкипером.

Мурыгин провел три игры за «Нефтехимик», которые завершил с 80,9 процентами отраженных бросков и коэффициентом надежности 5,58.

Напомним, что 35-летний хоккеист победил тяжелое онкологическое заболевание, из-за которого был вынужден пропустить два сезона. В феврале 2019 года у голкипера диагностировали высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.

Алексей Мурыгин
ХК Куньлунь Ред Стар
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