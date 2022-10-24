«Куньлунь» заключил пробный контракт с вратарем Мурыгиным

«Куньлунь Ред Стар» заключил пробный контракт с вратарем Алексеем Мурыгиным, сообщает пресс-служба КХЛ.

По ходу нынешнего сезона «Нефтехимик» расторг контракт с голкипером.

Мурыгин провел три игры за «Нефтехимик», которые завершил с 80,9 процентами отраженных бросков и коэффициентом надежности 5,58.

Напомним, что 35-летний хоккеист победил тяжелое онкологическое заболевание, из-за которого был вынужден пропустить два сезона. В феврале 2019 года у голкипера диагностировали высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.