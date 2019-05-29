"Куньлунь" проведет домашние игры сезона-2019/20 в Пекине

"Куньлунь" будет проводить домашние матчи КХЛ в сезоне-2019/20 на новой арене "Шоуган" в Пекине, сообщает ТАСС. Вместимость комплекса составляет 3000 мест.

– "Куньлунь" весь сезон будет играть в Пекине на новой арене, на которой провели два последних матча. Арена полностью готова, лигу уведомили, – приводит слова пресс-службы "Куньлуня" ТАСС.

По итогам прошлого сезона "Куньлунь" набрал 51 очко в регулярном чемпионате КХЛ и занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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