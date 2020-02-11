«Куньлунь» на выезде обыграл «Сибирь»

«Куньлунь» выиграл у «Сибири» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Тайлер Вонг, Брэндон Йип и Деванте Смит-Пелли.

Китайский клуб набрал 59 очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Сибири» 65 очков и пятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Голы: Вонг — 15 (Фу), 24:11 — 0:1. Йип — 15 (Миллер), 34:59 — 0:2. Смит-Пелли — 6 (Уэрек), 36:06 — 0:3.

Вратари: Сятери (Красиков, 36:06) — Грубец.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 28 (11+9+8) — 30 (6+14+10).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

11 февраля. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».