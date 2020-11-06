Кучеров посетил академию «Авангарда» в Долгопрудном

Форвард «Тампы» Никита Кучеров посетил филиал академии «Авангарда» в Долгопрудном.

Российский нападающий выступил перед юными хоккеистами и раздал автографы.

«Я хочу пожелать вам удачи. Любите то, что вы делаете. Это очень важно. Не забывайте тех людей, которые дали вам этот шанс. Всегда уважайте и помните их», — сказал Кучеров на видео.