Кучеров посетил академию «Авангарда» в Долгопрудном
11:35
Форвард «Тампы» Никита Кучеров посетил филиал академии «Авангарда» в Долгопрудном.
Российский нападающий выступил перед юными хоккеистами и раздал автографы.
«Я хочу пожелать вам удачи. Любите то, что вы делаете. Это очень важно. Не забывайте тех людей, которые дали вам этот шанс. Всегда уважайте и помните их», — сказал Кучеров на видео.
Обладатель призов «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд», «Харламов Трофи» и Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» ? @86Kucherov побывал в филиале Хоккейной Академии «Авангард-Запад» в Долгопрудном — этот день юные хоккеисты запомнят надолго! ? pic.twitter.com/xLHlIBhx7e— ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 6, 2020