Крикунов заявил, что «Металлург» сможет показать свои сильные стороны в серии против «Авангарда»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о поражении «Металлурга» от «Авангарда» (1:8) в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Очень удивлен крупным счетом в матче между «Металлургом» и «Авангардом». Посмотрим, что будет дальше, это всего лишь первая игра. «Авангард» пока оставляет хорошее впечатление, Боб Хартли — молодец, но еще все впереди.

Команда мобилизовалась в плей-офф, но не стоит забывать, что Илья Воробьев — опытный специалист, прошедший отличную тренерскую школу и добивавшийся больших побед. «Магнитка» покажет свои сильные стороны», — приводит «Чемпионат» слова Крикунова.

Второй матч серии «Металлург» — «Авангард» состоится завтра, 20 марта. Начало — в 14.30 (мск).