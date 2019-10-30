КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Крикунов стал четвертым тренером в истории КХЛ, одержавшим 300 побед

18:14
Теги:

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов стал четвертым тренером в истории КХЛ, одержавшим 300 побед. На первом месте с 401 победой идет тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, за ним — Олег Знарок (372, «Спартак») и Зинэтула Билялетдинов (360). Крикунов занимает 4-ю строчку.

Крикунов возглавляет «Динамо» с 2018 года. Ранее он уже работал с москвичами с 2004 по 2008 годы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир