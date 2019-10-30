Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов стал четвертым тренером в истории КХЛ, одержавшим 300 побед. На первом месте с 401 победой идет тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, за ним — Олег Знарок (372, «Спартак») и Зинэтула Билялетдинов (360). Крикунов занимает 4-ю строчку.

Крикунов возглавляет «Динамо» с 2018 года. Ранее он уже работал с москвичами с 2004 по 2008 годы.