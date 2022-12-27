Крикунов — о назначении Билялетдинова в «Ак Барс»: «Опытный тренер. Разберется со всеми проблемами»

Известный российский тренер Владимир Крикунов высказался о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».

67-летний специалист назначен главным тренером казанской команды до конца сезона-2022/23.

«Опытный тренер, а опыт тут дорогого стоит. Я уже говорил, что он разберется со всеми этими проблемами, и все пойдет так как надо», — приводит слова Крикунова ТАСС.

2 декабря 2022 года пост главного тренера «Ак Барса» покинул Олег Знарок. Казанская команда занимает 7-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 49 очков в 43 матчах.

Ранее Билялетдинов уже работал в «Ак Барсе» — с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).