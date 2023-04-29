Косоуров заявил, что к работе Билялетдинова в «Ак Барсе» не может возникать никаких вопросов

Бывший игрок «Ак Барса» Алексей Косоуров оценил работу Зинэтулы Билялетдинова на посту главного тренера казанской команды.

«Думаю, что по работе к нему никаких вопросов не может возникать. Он один из лучших тренеров. У него нужно учиться и брать пример, как он работает, как отдается хоккею. Он и от ребят требует, чтобы они подходили ответственно к каждой тренировке, к каждому моменту. Это называется профессионализм. Он учит профессионализму», — цитирует Косоурова Metaratings.ru.

29 апреля «Ак Барс» проиграл седьмой финальный матч Кубка Гагарина ЦСКА (2:3). Московский клуб выиграл серию со счетом 4-3 и стал чемпионом.