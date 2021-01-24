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Крикунов — о победе над рижским «Динамо»: «Шипачев вернулся после болезни, его звено сделало свое дело»

05:13
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча чемпионата КХЛ против рижского «Динамо»? (5:2).

«У нас в строю были все больные, кроме Брюквина, Шипова и Григорьева. Звенья составили, как они играли до травм. Плюс Кучерявенко в составе появился. Пока не хватает сыгранности во второй тройке, Шипачев вернулся после болезни, и звено сделало свое дело. Кучерявенко нормально сыграл. Одну смену мы поставили его вместо Линдберга», — приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.

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