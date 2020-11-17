Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:0).

«Четвертая игра через день... Вновь звено Ефремова сыграло как надо, хорошая игра Бочарова и поддержка болельщиков определили результат. Третье звено хорошо помогает. Мы нашли место Игумнову, он с краю посвободнее чувствует себя. У ребят идет игра.

Попугаев отработал неплохо. Он много работал, и все тренеры сказали, что он готов, и его пора запускать. Мы хотели его еще на прошлый матч поставить.

То, что уже третий матч не забивает первое звено — ожидаемо. Ребята вышли из болезни последними. Они несли большую нагрузку два месяца. К сожалению, подрастратили силы. Но мы работаем, я думаю, что все будет нормально», — приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.