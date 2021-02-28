Заварухин: «Есть недосказанность от того, что «Сибирь» не попала в плей-офф»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:0).

«Очень приятно приезжать в Екатеринбург, у меня здесь были хорошие годы. Болельщики всегда меня поддерживали. Игра напоминала плей-офф: мы много ловили шайбу на себя, здорово сыграли в контратаках. Конечно, есть недосказанность от того, что мы не попали в плей-офф. Но это спорт, везет сильнейшим. Нужно осмыслить наши недостатки и идти дальше, жизнь на этом не закончилась», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Сибирь», не вышедшая в плей-офф, финишировала девятой в Восточной конференции, набрав 58 очков в 60 матчах. «Автомобилист» остался на седьмой строчке (68 очков) и в первом раунде Кубка Гагарина встретится с победителем дивизиона Чернышева омским «Авангардом».