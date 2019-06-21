Крэйг Вудкрофт: "Динамо" будет показывать быструю, агрессивную, неуступчивую игру"

Новый главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт заявил, что как и ранее будет проповедовать агрессивный хоккей.

– Я жду, что "Динамо" будет показывать быструю, агрессивную, неуступчивую игру. Мы хотим контролировать шайбу и создавать моменты впереди. Когда шайба будет у соперника, за ней надо охотиться, вести себя активно. Никакой пассивности! Оппонент всегда должен находиться под давлением, – цитирует специалиста официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.

Также Вудкрофт рассказал, какие игроки необходимы клубу:

– Нам нужны "голодные", сильные, физически крепкие, с правильным отношением ребята. Которые хотят учиться, развиваться и становиться лучше, которые каждый день будут погружены в процесс. Не должно быть отговорок или оправданий – должно быть желание. Если мы получим все это, то потенциал команды может стать безграничным. Причем я говорю не только про молодежь. От опытных ребят – не важно белорусов или легионеров – тоже жду полной готовности с первого дня, отдачи, профессионализма, заявил тренер.

49-летний канадский специалист уже работал с "зубрами" в сезоне-2016/17. Под его руководством команда показала свой лучший результат в истории в регулярном чемпионате КХЛ – заняла пятое место в Западной конференции.