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Кравец похвалил вратаря Ежова после матча с «Трактором»

22:58
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Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец отметил игру вратаря команды Ильи Ежова в матче с «Трактором» (4:2).

- Это была очень тяжелая и хорошая игра, — цитирует тренера официальный сайт «Трактора». — Играли две команды, которые отдали все свои силы для того, чтобы победить. Нам удалось реализовать моменты и забросить шайбу, хотя во втором периоде было очень много голевых моментов у наших ворот. Здесь большая заслуга нашего вратаря — сумел выстоять и не пропустил гол. Ребята молодцы, хотел бы поздравить команду и всех болельщиков в Подольске с победой.

— Катичев не играет, по какой причине?

- Он пока не прошел в состав. Я надеюсь Женю, естественно, использовать в дальнейшем. Это очень хороший защитник. Но та семерка, которая сегодня играла, выглядит получше.

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Дополнительная информация

https://hctraktor.org/media/news/?id=22836

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