Кравец — о контракте с «Авангардом»: «Пошли разговоры про Хартли, но в итоге позвонил Курьянов»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в интервью «СЭ» рассказал о подписании контракта с омским клубом в межсезонье.

— После сезона все ждали, чем закончится выбор главного тренера «Авангарда». Изначально клуб общался с Хартли, но оставил вас. Как это проходило с вашей стороны?

— Конечно, я переживал и хотел вернуться в «Авангард». Сначала были положительные высказывания от руководства. Потом, как вы сказали, пошли разговоры про Боба Хартли. Но в конечном итоге позвонил Антон Алексеевич Курьянов. Я, конечно, хотел вернуться назад и принял предложение.

— Вас не беспокоило такое колебанище по отношению к вам?

— Я понимал сложившуюся ситуацию и сам очень хотел работать в «Авангарде».

— Успели изучить предложения от других клубов?

— Предложения поступали, но без конкретики. Естественно, я первым делом ждал слова от «Авангарда».

— Не боялись остаться не у дел? Хартли мог резко согласиться и прилететь в Омск.

— Я не из трусливых. Я давно работаю тренером. Нашел бы другую работу. Вы, журналисты, любите писать, а я люблю тренировать.

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