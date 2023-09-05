Кравец — о контракте с «Авангардом»: «Пошли разговоры про Хартли, но в итоге позвонил Курьянов»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в интервью «СЭ» рассказал о подписании контракта с омским клубом в межсезонье.
— После сезона все ждали, чем закончится выбор главного тренера «Авангарда». Изначально клуб общался с Хартли, но оставил вас. Как это проходило с вашей стороны?
— Конечно, я переживал и хотел вернуться в «Авангард». Сначала были положительные высказывания от руководства. Потом, как вы сказали, пошли разговоры про Боба Хартли. Но в конечном итоге позвонил Антон Алексеевич Курьянов. Я, конечно, хотел вернуться назад и принял предложение.
— Вас не беспокоило такое колебанище по отношению к вам?
— Я понимал сложившуюся ситуацию и сам очень хотел работать в «Авангарде».
— Успели изучить предложения от других клубов?
— Предложения поступали, но без конкретики. Естественно, я первым делом ждал слова от «Авангарда».
— Не боялись остаться не у дел? Хартли мог резко согласиться и прилететь в Омск.
— Я не из трусливых. Я давно работаю тренером. Нашел бы другую работу. Вы, журналисты, любите писать, а я люблю тренировать.
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