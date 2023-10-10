Кудашов — о победе над «Северсталью»: «Перед командой стояли задачи выиграть и вернуться к нормальному содержанию игры»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:0 ОТ).
«Перед командой стояло несколько задач: выиграть и вернуться к нормальному содержанию игры, которое было до предыдущих двух матчей. Поэтому уделяли внимание и обороне, и атаке. В обороне сыграли довольно надежно, ну и соперники совсем мало по воротам бросали. Нормальная целостная игра получилась, но завершение не позволило нам победить более убедительно. У Рашевского день рождения, гуляет по городу. Шутка; просто дали ему отдохнуть», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Динамо» с , «Северсталь» с 22 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Северсталь» с 16 очками — на восьмой строчке.
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