Кожевников считает СКА фаворитом пятого матча серии против «Автомобилиста»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает СКА фаворитом пятого матча серии второго раунда Кубка Гагарина против «Автомобилиста».

«Здесь преимущество у армейцев, потому что предыдущий матч они выиграли. Но гадать на кофейной гуще не стоит, надо посмотреть, что будет, и тогда сделать выводы. Чтобы дать детальную оценку, нужно находиться в команде — знать настрой, обстоятельства, как работает коллектив», — приводит «Газета.ru» слова Кожевникова.

«Автомобилист» ведет в серии против СКА со счетом 3-1.

Пятый матч пройдет 25 марта и начнется в 19.30 (мск).