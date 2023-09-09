Кожевников: «Самый главный вопрос в «Авангарде» — есть ли доверие к Кравецу или нет»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о работе Михаила Кравеца в «Авангарде».

«Пока еще вообще нельзя делать никаких выводов, сыграно-то по 2-3 матча. На мой взгляд, надо дать 10, а лучше 15-20 матчей, и только после этого станет понятно, правильный выбор сделал омский клуб или нет. Самый главный вопрос в этом всем — есть ли доверие к тренеру или нет? Если начнутся какие-то телодвижения за спиной у Кравеца, то в команде что-то обязательно произойдет. Но если существует нормальная рабочая обстановка, и в тренера верят, то вероятность положительного результата гораздо выше», — приводит слова Кожевникова Betonmobile.ru.

Кравец возглавил «Авангард» в ноябре 2022 года. В двух матчах сезона команда одержала две победы.