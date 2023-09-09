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Сегодня, 11:15

Кожевников: «Самый главный вопрос в «Авангарде» — есть ли доверие к Кравецу или нет»

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о работе Михаила Кравеца в «Авангарде».

«Пока еще вообще нельзя делать никаких выводов, сыграно-то по 2-3 матча. На мой взгляд, надо дать 10, а лучше 15-20 матчей, и только после этого станет понятно, правильный выбор сделал омский клуб или нет. Самый главный вопрос в этом всем — есть ли доверие к тренеру или нет? Если начнутся какие-то телодвижения за спиной у Кравеца, то в команде что-то обязательно произойдет. Но если существует нормальная рабочая обстановка, и в тренера верят, то вероятность положительного результата гораздо выше», — приводит слова Кожевникова Betonmobile.ru.

Кравец возглавил «Авангард» в ноябре 2022 года. В двух матчах сезона команда одержала две победы.

Источник: https://betonmobile.ru/kozhevnikov-predpolozhil-kakov-kredit-doveriya-u-kravetsa-v-avangarde
КХЛ
ХК Авангард
Александр Кожевников
Михаил Кравец
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