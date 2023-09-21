Кожевников: «Полтора месяца назад Маша четвертого внука мне подарила»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, которому сегодня исполняется 65 лет, в интервью «СЭ» приоткрыл подробности семейной жизни.
— У вас было несколько жен. С нынешней разница в возрасте приличная — 34 года. Семейному счастью это не помеха?
— Если любишь — никаких проблем. С Юлианой мы уже десять лет вместе, 1 августа отпраздновали оловянную свадьбу. Девочка очень хорошая, домашняя, неизбалованная. Выросла в небогатой семье, работала моделью в Европе, ходила по подиуму. Но вовремя остановилась. Захотела учиться. Вернулась в Россию, окончила Финансовую академию. И у Юлианы, и у меня к жизни на чужбине специфическое отношение. Вот на этом, наверное, и сошлись.
— Дети в новом браке есть?
— К сожалению, нет. Но ничего, зато Маша (актриса Мария Кожевникова, дочь от предыдущего брака. — Прим. «СЭ») уже четвертого внука мне подарила! Старший — Ваня, потом Макс, Вася, а младшего, который родился полтора месяца назад, Сашей назвали. Приятно вдвойне.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|2
|Динамо М
|8
|6
|2
|12
|3
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|4
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|5
|Куньлунь РС
|9
|5
|4
|10
|6
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|7
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|СКА
|8
|3
|5
|6
|10
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|5
|11
|Витязь
|9
|1
|8
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|4
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|5
|Автомобилист
|9
|4
|5
|10
|6
|Лада
|8
|4
|4
|9
|7
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|8
|Амур
|7
|3
|4
|7
|9
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|10
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
|21.09
|12:00
|
Амур – Динамо М
|- : -
|21.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|- : -
|21.09
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лада – ЦСКА
|- : -
|21.09
|19:30
|
Сочи – Трактор
|- : -
|21.09
|19:30
|
Спартак – Барыс
|- : -