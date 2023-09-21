Кожевников: «Полтора месяца назад Маша четвертого внука мне подарила»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, которому сегодня исполняется 65 лет, в интервью «СЭ» приоткрыл подробности семейной жизни.

— У вас было несколько жен. С нынешней разница в возрасте приличная — 34 года. Семейному счастью это не помеха?

— Если любишь — никаких проблем. С Юлианой мы уже десять лет вместе, 1 августа отпраздновали оловянную свадьбу. Девочка очень хорошая, домашняя, неизбалованная. Выросла в небогатой семье, работала моделью в Европе, ходила по подиуму. Но вовремя остановилась. Захотела учиться. Вернулась в Россию, окончила Финансовую академию. И у Юлианы, и у меня к жизни на чужбине специфическое отношение. Вот на этом, наверное, и сошлись.

— Дети в новом браке есть?

— К сожалению, нет. Но ничего, зато Маша (актриса Мария Кожевникова, дочь от предыдущего брака. — Прим. «СЭ») уже четвертого внука мне подарила! Старший — Ваня, потом Макс, Вася, а младшего, который родился полтора месяца назад, Сашей назвали. Приятно вдвойне.