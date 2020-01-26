Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж избежал сотрясения мозга. Об этом сообщил директор клуба Максим Рябков.

Коварж получил повреждение в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса» (2:3) в столкновении с защитником своей команды Денисом Бодровым.

После игры главный тренер екатеринбуржцев Андрей Мартемьянов сообщил, что у вратаря, возможно, сотрясение мозга.

— Слава богу, подозрение на сотрясение мозга не подтвердилось в результате проведенной компьютерной томографии, — цитирует Рябкова «РИА Новости». -Поэтому сроки восстановления не такие долгосрочные. Вряд ли он сыграет с «Барысом» (27 января), но в дальнейшем вполне можно на него рассчитывать, мы на это надеемся.