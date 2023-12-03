Ковальчук сыграет за «Спартак» в матче с «Куньлунем»

Олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук проведет свой первый после возвращения матч за «Спартак» 24 декабря с «Куньлунем».

24 декабря пройдет ретро-матч на Малой спортивной арене «Лужников» «Спартак» — «Куньлунь».

Последним клубом 40-летнего Ковальчука был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.