Ковальчук снялся в ««Лиге хоккейных шуток» от «Авангарда»
21:10
Канал «Авангарда» на YouTube опубликовал новый выпуск «Лиги хоккейных шуток» — проекта по известному во всем мире формату «bad jokes telling».
В рамках юмористического поединка участники рассказывают друг другу плохие шутки. Главная цель — рассмешить соперника, за каждый смех которого игрок получает балл.
Главным героем в новом выпуске стал нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук.
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