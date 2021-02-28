Ковальчук снялся в ««Лиге хоккейных шуток» от «Авангарда»

Канал «Авангарда» на YouTube опубликовал новый выпуск «Лиги хоккейных шуток» — проекта по известному во всем мире формату «bad jokes telling».

В рамках юмористического поединка участники рассказывают друг другу плохие шутки. Главная цель — рассмешить соперника, за каждый смех которого игрок получает балл.

Главным героем в новом выпуске стал нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук.