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КХЛ определила лучших игроков последней недели регулярного чемпионата

12:37
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КХЛ определила лучших хоккеистов недели, сообщается на официальном сайте.

Лучшим голкипером стал игрок ЦСКА Ларс Юханссон, выигравший два матча из трех. Он отразил 97,80% бросков. Коэффициент надежности — 0,65. Лучший защитник — хоккеист «Барыса» Даррен Диц, на его счету 5 (3+2) очков. Лучшим форвардом стал игрок СКА Кирилл Марченко, в его активе 6 (3+3) очков.

Вратарь «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов признан лучшим новичком. Он одержал две победы в двух матчах недели.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/28/481803.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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