КХЛ определила лучших игроков последней недели регулярного чемпионата
12:37
КХЛ определила лучших хоккеистов недели, сообщается на официальном сайте.
Лучшим голкипером стал игрок ЦСКА Ларс Юханссон, выигравший два матча из трех. Он отразил 97,80% бросков. Коэффициент надежности — 0,65. Лучший защитник — хоккеист «Барыса» Даррен Диц, на его счету 5 (3+2) очков. Лучшим форвардом стал игрок СКА Кирилл Марченко, в его активе 6 (3+3) очков.
Вратарь «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов признан лучшим новичком. Он одержал две победы в двух матчах недели.
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