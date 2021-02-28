КХЛ определила лучших игроков последней недели регулярного чемпионата

КХЛ определила лучших хоккеистов недели, сообщается на официальном сайте.

Лучшим голкипером стал игрок ЦСКА Ларс Юханссон, выигравший два матча из трех. Он отразил 97,80% бросков. Коэффициент надежности — 0,65. Лучший защитник — хоккеист «Барыса» Даррен Диц, на его счету 5 (3+2) очков. Лучшим форвардом стал игрок СКА Кирилл Марченко, в его активе 6 (3+3) очков.

Вратарь «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов признан лучшим новичком. Он одержал две победы в двух матчах недели.