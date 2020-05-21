Константин Шафранов вошел в тренерский штаб «Авангарда»

«Авангард» подписал контракт с тренером Константином Шафрановым сроком на один год, сообщает пресс-служба клуба.

Два предыдущих сезона Шафранов провел в «Автомобилисте», где отвечал за игру команды в большинстве. В сезоне-2020/21 специалист будет выполнять аналогичную работу в штабе главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.

— Очень приятно было получить приглашение от такого клуба, как «Авангард», — приводит официальный сайт клуба слова Шафранова. — Все знают, что это топ-команда, которая каждый год борется за Кубок Гагарина. В тренерском штабе клуба собраны опытные специалисты, побеждавшие в НХЛ, в Европе и в России. С Бобом Хартли мы уже созвонились, обсудили некоторые моменты. Буду отвечать за игру команды в большинстве, с нетерпением жду начала работы.