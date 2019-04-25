Нападающий ЦСКА Константин Окулов в интервью "Известиям" отметил, что финальная серия Кубка Гагарина против "Авангарда" была тяжелой, несмотря на счет (4-0). Армейцы впервые в истории выиграли турнир.

– Этой весной на вашу команду давило то, что многие уже заранее называли вас победителями на основе впечатлений от игры ЦСКА в регулярном чемпионате?

– В плей-офф всем без разницы, доминировал ты в "регулярке" или нет. Команды очень серьезно настраиваются друг на друга. У нас были достаточно тяжелые четыре раунда. Очень много потрачено сил и эмоций. Но мы не зря это сделали. Думаю, мы по-настоящему заработали успех и заслужили поднять над головой Кубок Гагарина.

– Счет 4:0 в серии впечатляет. Вам тяжело дались эти победы над "Авангардом"?

– Это была очень тяжелая серия. "Авангард" – крайне мастеровитая и быстрая команда. Они здорово играют и в атаке, и в обороне. А также у них сильный вратарь. Мы подробно изучали омичей перед финальной серией и перед каждым отдельным матчем. Понимали, насколько это сложный соперник. И игры для ЦСКА действительно выдались одна тяжелее другой. Возьмите хотя бы последнюю, четвертую встречу. Мы проигрывали 0:2, но сумели перестроиться и вырвать победу.