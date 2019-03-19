Константин Окулов о голе в ворота "Динамо": "Просто фартануло"

Нападающий ЦСКА Константин Окулов подвел итоги четвертого матча полуфинала "Запада" против "Динамо" (2:1). Счет в серии - 3-1 в пользу армейцев.

- Что было не так в первых двух периодах?

- Не выполняли тренерское задание и сами вяло начали. Очень многое позволили делать сопернику. Отдали ему всю инициативу и первые два периода сыграли очень плохо. Хорошо, что смогли перестроиться и вырвать победу.

- Почему после крупных побед ЦСКА играет так плохо?

- Нельзя сказать, что мы слишком рано начинаем верить в себя. Мы живем только сегодняшним днем. Завтра пообщаемся с тренерами на эту тему. Вы правы - этот момент нужно исправлять.

- У вас не было Капризова, а Макаров у "Динамо" играл. Как вы относитесь к этому?

- Про Макарова вопрос - не ко мне. Капризова очень сильно нам не хватает. Все знают, какого плана это игрок. Все остальные парни выходят и бьются - красавцы. Выиграли сегодня без него, но он является важным игроком нашей команды.

- Было желание отомстить за него?

- Нет. Самое главное победить.

- Вы уже несколько раз забиваете роскошные голы.

- Как один раз сказали на МЧМ: "Просто фартануло!" (Евгений Белоусов)

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