Комаров проведет дебютный матч за СКА в игре с «Локомотивом»
18:11
Нападающий Лео Комаров дебютирует в составе СКА 17 ноября. Он выйдет на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива».
Напомним, что 15 ноября клуб из Санкт-Петерубрга объявил о заключении контракта с финским форвардом. С нм было подписано соглашение на два года.
В этом сезоне 34-летний Комаров выступал в НХЛ и принял участие в одном матче за «Айлендерс».
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