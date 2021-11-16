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Комаров проведет дебютный матч за СКА в игре с «Локомотивом»

18:11
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Нападающий Лео Комаров дебютирует в составе СКА 17 ноября. Он выйдет на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива».

Напомним, что 15 ноября клуб из Санкт-Петерубрга объявил о заключении контракта с финским форвардом. С нм было подписано соглашение на два года.

В этом сезоне 34-летний Комаров выступал в НХЛ и принял участие в одном матче за «Айлендерс».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/

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Иван Шитик все материалы автора
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