Комаров проведет дебютный матч за СКА в игре с «Локомотивом»

Нападающий Лео Комаров дебютирует в составе СКА 17 ноября. Он выйдет на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива».

Готовы возвращаться в регулярный чемпионат? Мы — да ??



Завтра играем с Локомотивом, билеты ? на https://t.co/AlsHhHPLnk. Ждем в Ледовом! pic.twitter.com/vGcZalSrFE — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 16, 2021

Напомним, что 15 ноября клуб из Санкт-Петерубрга объявил о заключении контракта с финским форвардом. С нм было подписано соглашение на два года.

В этом сезоне 34-летний Комаров выступал в НХЛ и принял участие в одном матче за «Айлендерс».