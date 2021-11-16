Мичков считает, что легко может сменить позицию с крайнего форварда на центрального

16-летний форвард системы СКА Матвей Мичков, ярко дебютировавший за национальную сборную на Кубке Карьяла, в интервью «СЭ» заявил, что в случае необходимости может сыграть и в центре.

— С учетом острого дефицита качественных центрфорвардов в российском хоккее не было желания попробовать себя на этой позиции?

— Меня пробовали в центре, когда я еще был в «Локомотиве». Провел в этой роли несколько игр и проявил себя неплохо. Против сильных команд крайнему нападающему приходится сложнее, потому что у него остается меньше времени на принятие решений — защитник сразу к борту прижимает. В центре действуешь более разносторонне, поскольку у тебя после приема шайбы больше времени. Удобнее было играть против таких команд, как ЦСКА. Но только встречались с соперником классом пониже, то тренер снова возвращал меня на край. Если сейчас поставят в центр — смогу там сыграть.

— Вы не удивились, когда Данилу Юрова в «Магнитке» тоже стали пробовать на позиции центрального?

— Нет, конечно. То же самое.

— Вы говорите — одно и то же. Но это совершенно разные позиции и функции!

— Для меня не так важно — защитник или центр. Я за годы выступлений, глядя на своих партнеров, понял, как нужно играть на этих позициях. Все слушаю, на всех смотрю. Я знаю, что надо делать, если меня поставят в центр.

— Как же вбрасывания?

— У меня будет своя методика (улыбается).

— Расскажите.

— Поставят — увидите. Мне проще показать, чем объяснить. Скажу только, что клюшку буду держать обычным хватом. Можно научиться. Когда приезжаешь в сборную, то там есть специальный тренер, отвечающий за вбрасывания.

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