Кокорев: «У нас была серия из четырех поражений подряд, поэтому очень сильно хотели выиграть у СКА»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу над СКА (5:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Собственно говоря, знали, что соперники едут с выезда и играли четвертую игру в гостях, а мы наоборот отдыхали. Поэтому были посвежее в этом матче. Начало получилось у нас не таким, как мы хотели. Пропустили два гола, но играли в принципе хорошо, выполняли задание, а второй период уже выиграли со счетом 3:1. В третьем за счет и свежести, и нашей правильной игры довели дело до победы. У нас была серия из четырех поражений подряд, поэтому сегодня очень сильно хотели выиграть. Хуснутдинов вышел в третьем звене и ему найдены партнеры? У нас были небольшие перестановки сегодня, они нас устроили, дальше будет видно», — цитирует пресс-служба УЕФА Кокорева.

«Сочи» набрал 25 очков и идет на 6-м месте в Западной конференции. СКА с 24 очками опустился на 7-е место.