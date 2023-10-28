Ротенберг: «Сами виноваты, при всем уважении к «Сочи», СКА проиграл сам себе»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Сочи» (4:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Понимали, что для нас будет тяжелая игра, четвертая на выезде. Хорошо начали, выполнили установку на первый период. Понимали, что соперники отдыхали семь дней и будут свежими сегодня. Была задача забить в первые десять минут, этот план мы реализовали. Потом где-то упустили нить — это связано и с игрой «Сочи», поздравляю их с победой. Но это связано и с нашими ошибками. Ввели свежую кровь, дали ребятам себя проявить. Делаем выводы, для нас важная игра сегодня — хороший урок, выводы будут сделаны. Где-то соперники были намного свежее, понятно, что они семь дней отдыхали. Мы летали, мы играли, но это не оправдание. Сами виноваты, при всем уважении к «Сочи», мы проиграли сами себе. Учтем все нюансы, у нас важная следующая игра с «Ак Барсом», сейчас есть время зализать раны, подготовиться, внести изменения в состав», — цитирует пресс-служба УЕФА Ротенберга.
«Сочи» набрал 25 очков и идет на 6-м месте в Западной конференции. СКА с 24 очками опустился на 7-е место.
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