Князев назвал самую непредсказуемую команду прошедшего регулярного чемпионата КХЛ
Бывший форвард «Спартака» Кирилл Князев отметил, что матчи с участием «Куньлуня» в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ были самыми непредсказуемыми.
«Для меня «Куньлунь» — самая непредсказуемая команда в этом сезоне. Несмотря на то что они не попали в плей-офф, они преподнесли очень много сюрпризов по ходу регулярки. Дважды «Спартак» обыграли, выигрывали у СКА. В матчах с их участием было сложно кому-то отдавать предпочтения», — цитирует Князева Legalbet.
«Куньлунь» занял девятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 56 очков в 68 играх. Также клуб из Пекина установил рекорд посещаемости своих домашних матчей в лиге — игру «Куньлуня» со СКА (3:2) в Санкт-Петербурге 25 февраля посетило 21228 зрителей. Игроки китайской команды были номинальными хозяевами этого матча.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|12.03
|19:30
|
Динамо Мн – Динамо М
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