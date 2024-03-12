Князев назвал самую непредсказуемую команду прошедшего регулярного чемпионата КХЛ

Бывший форвард «Спартака» Кирилл Князев отметил, что матчи с участием «Куньлуня» в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ были самыми непредсказуемыми.

«Для меня «Куньлунь» — самая непредсказуемая команда в этом сезоне. Несмотря на то что они не попали в плей-офф, они преподнесли очень много сюрпризов по ходу регулярки. Дважды «Спартак» обыграли, выигрывали у СКА. В матчах с их участием было сложно кому-то отдавать предпочтения», — цитирует Князева Legalbet.

«Куньлунь» занял девятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 56 очков в 68 играх. Также клуб из Пекина установил рекорд посещаемости своих домашних матчей в лиге — игру «Куньлуня» со СКА (3:2) в Санкт-Петербурге 25 февраля посетило 21228 зрителей. Игроки китайской команды были номинальными хозяевами этого матча.